Похоже, "запоребрик", в котором тренер Зенита Анатолий Тимощук остался после нападения оккупантов на Украину, станет последним пристанищем манкурта.

Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и экс-советник Президента США по национальной безопасности Майкл Макфол, подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций – рекомендации по санкциям против Российской Федерации, сообщает официальный сайт Президента Украины.

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Документ, с которым можно ознакомится по ссылке, содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь по поводу войны России против Украины и таким образом поддерживают политику, направленную на подрыв территориальной целостности, суверенитета, независимости и безопасности нашего государства.

Среди прочих попал туда и экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, ныне работающий тренером в Зените и после начала полномасштабной войны сохраняющий гордое молчание по поводу зверств российской армии и геноцида украинцев. УАФ уже лишила его всех титулов и пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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