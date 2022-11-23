"Ми дуже-дуже рідко спілкуємось. Востаннє вітали один одного з днем народження. Та й все. Раніше часто спілкувалися. Чи обговорювали те, що відбувається? Я запитував, він сказав: "Я був, є і буду українцем, моя позиція завжди така".

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Я сказав, що ок. Можу подякувати йому за багато речей, але зараз ми трішки розійшлися. Однозначно не підтримую те, що робить Толік та мовчить. Але залазити людині у голову я не хочу", – заявив Бєдняков у YouTube-програмі Небезпечна передача.

Нагадаємо, екскапітан збірної України Анатолій Тимощук все ще працює тренером у пітерському Зеніті й досі зберігає мовчанку щодо звірств Росії в Україні. УАФ позбавила його всіх титулів та довічно заборонила займатися футбольною діяльністю на території України.

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