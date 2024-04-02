Интер уверенно победил Эмполи в поединке 30-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи Интер – Эмполи на "Футбол 24".

Интер повел в счете уже на 6-й минуте – Димарко ударом в касание прошил Каприле. "Нерадзурри" продолжали доминировать, но второй гол забили уже под занавес встречи – Алексис замкнул прострел Дюмфриса.

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Таким образом, Интер повторил свое же достижение, одержав победу в 25 матчах из 30-ти поединках Серии А. Последний раз такое случалось в сезоне 2006/07.