Інтер впевнено переміг Емполі у поєдинку 30-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Інтер – Емполі на "Футбол 24".

Інтер повів у рахунку вже на 6-й хвилині – Дімарко ударом в дотик прошив Капріле. "Нерадзуррі" продовжували домінувати, але другий гол забили вже під завісу зустрічі – Алексіс замкнув простріл Дюмфріса.

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Таким чином, Інтер повторив своє ж досягнення, здобувши перемогу в 25 матчах з 30-ти поєдинках Серії А. Востаннє таке траплялось у сезоні 2006/07.