"Фанаты есть фанаты. Вы видели, что на НСК Олимпийский творилось? А смеялись надо мной, почему я клетку варю. Это же фанаты. Они безбашенные на всю голову.

Роберто Карлос раскритиковал Ингулец за клетку на стадионе: "Это худшее, что мне показал"

Роберто Карлос сказал, что клетка – это неправильно? Как неправильно? А что у Колоса? Видели, какую клетку сделали? И мы сделаем на новом стадионе. У Колоса закрытая трибуна и у Ингульца будет закрытая трибуна", – сказал Поворознюк в комментарии клубному YouTube-каналу.

Заметим, сейчас на стадионе Ингульца в Петрово, где и была установлена ​​клетка, происходит реконструкция. Команда же проводит свои матчи на арене в Кропивницком, а возвращение на родной стадион ожидается уже весной.

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