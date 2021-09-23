"Фанати є фанати. Ви бачили, що на НСК Олімпійський відбувалось? А сміялися з мене, чому я клітку варю. Це ж фанати. Вони ж безбашенні на всю голову.

Роберто Карлос розкритикував Інгулець за клітку на стадіоні: "Це найгірше, що мені показали"

Роберто Карлос сказав, що клітка – це неправильно? Як неправильно? А що у Колоса? Бачили, яку клітку зробили? І ми так зробимо на новому стадіоні. У Колоса закрита трибуна і у Інгульця буде закрита трибуна", – сказав Поворознюк у коментарі клубному YouTube-каналу.

Зауважимо, зараз на стадіоні Інгульця у Петровому, де й була встановлена клітка, відбувається реконструкція. Команда ж проводить свої матчі на арені в Кропивницькому, а повернення на рідний стадіон очікується вже весною.

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