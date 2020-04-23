Поворознюк: В Первой лиге есть клубы, которые живут благодаря контрабанде

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о "темной" стороне Первой лиги.

"Ингулец – это мое детище. Рано или поздно мы выйдем на уровень Динамо и Шахтера. Плох солдат, который не хочет стать генералом. Будем к этому идти медленно, но уверенно.

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Мы тратим деньги на футбол, которые зарабатываем этими руками и этими мозгами. Мы их не воруем. Мы не те клубы с ПФЛ, которые на контрабанде живут.

Сразу хотел бы сказать, что это не Минай, это точно. Уважаю этот футбольный клуб. Хочу пожелать, чтобы они треснули Динамо в полуфинале Кубка и сделали то, что сделал Ингулец", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

Напомним, после 19-ти туров Первой лиги Ингулец расположился на третьей строчке, а Минай – 4-й.

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