Босс команды из Петрового попал в очень неприятный инцидент, который мог серьезно навредить его здоровью.

Александр Поворознюк стал жертвой нападения во время рабочей встречи, сообщает сообщество "ЗМІ нашої громади" в Facebook. В комнате, где находился президент Ингульца, взорвалась граната.

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К счастью, Поворознюк остался невредимым. Правда, по информации FootballHub, пострадал его бизнес-партнер. Он получил ранение в руку. Сообщается, что встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Также известно, что это состоялось не в офисе футбольного клуба Ингулец.

К слову, команда из Петрового после 22-х туров находится на 10 строчке турнирной таблицы УПЛ.

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