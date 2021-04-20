Бос команди з Петрового потрапив у дуже неприємний інцидент, який міг серйозно нашкодити його здоров'ю.

Олександр Поворознюк став жертвою нападу під час робочої зустрічі, повідомляє спільнота "ЗМІ нашої громади" у Facebook. У кімнаті, де перебував президент Інгульця, вибухнула граната.

Рух розписав скандальну нічию з Інгульцем, втративши шанс піднятись із дна турнірної таблиці

На щастя, Поворознюк залишився неушкодженим. Щоправда, за інформацією FootballHub, постраждав його бізнес-партнер. Він отримав поранення у руку. Повідомляється, що зустріч, на якій відбувся вибух, не була пов’язана з футболом. Також відомо, що це відбулось не в офісі футбольного клубу Інгулець.

До слова, команда з Петрового після 22-х турів перебуває на 10 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

"Луческу сварився, якщо Пятов вибивав м'яч": Юрій Роменський – про роботу з Блохіним, Шовковського і відхід із Динамо