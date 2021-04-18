Рух после вчерашних сенсационных побед Миная и Львова опустился на последнюю позицию в турнирной таблице, поэтому в выездном поединке с Ингульцом подопечных Ивана Федика устраивала только победа. У петровцев ситуация была не намного лучше: так, команда шла десятой, но от зоны вылета ее отделяли всего три очка – а в конце сезона предстоит сыграть с Динамо и Шахтером. Таким образом, ничья для "казаков" сегодня выглядела слишком рискованно, а поражение вообще была недопустимым.

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Первый тайм оказался динамичным и богатым на события, хотя реально голевых моментов в нем практически не было. Зато хватало противоречивых решений арбитра Владимира Новохатнего. На 10-й минуте рефери, возможно, не заметил гол Руха: Синегуб при выносе запустил свечку над собственной штрафной, а Белый при падении мяча подрезал его в ворота – Крынский выбил сферу, но она, похоже, полностью пересекла ленточку. Судья не решился фиксировать гол. Без автоматической системы фиксации здесь разобраться трудно.

Еще через несколько минут Коваленко вполне мог и красную карточку получить, влетев в голеностоп Мартынюку, однако Владимир Новохатний не дал даже желтой. После этого Ингулец огрызнулся двумя хорошими моментами: на 19-й минуте Козак пробивал с острого угла под перекладину (Бандура парировал), а на 21-й Синегуб выстрелил с дистанции – рядом со штангой! Рух ответил подачей с правого фланга и замыканием от Кондракова – выше ворот.

Гости в середине первого тайма серьезно прибавили в активности. Оборона Ингульца держалась, но на 31-й минуте петровцы сами привезли себе проблемы: после прострела в штрафную Салем подхватил отскок и побежал с мячом, но путь ему неожиданно перерезал Климчук – защитник хозяев умудрился снести его. Пенальти!

Сам же Климчук и взялся выполнять приговор, однако его удар с "отметки" прошел рядом со штангой! Этот момент, к сожалению, оказался последним в тайме. Последнюю его треть команды потратили на фолы и позиционную борьбу.

Содержание второго тайма особо не изменилось. Футболисты нещадно били друг друга по ногам, арбитры принимали неоднозначные решения, а моментов возникало мало. В первые 20 минут их вообще не было: за этот период можно вспомнить только удар Янакова в стенку со штрафного и неточные дальние удары в исполнении Мысика и Синегуба – ну, и было еще попадание мяча в корпус Синегуба, за которое львовяне просили пенальти. Вот и все. Несмотря на такую ​​бедность на остроту, матч выглядел динамично.

Во второй половине тайма Рух снова прибавил в активности, захватив инициативу. Гости проводили атаку за атакой, однако в завершающей фазе подопечные Ивана Федика не впечатляли. Так, на 83-й минуте Кухарук пробил с линии штрафной (удар накрыли), на 85-й Мартынюк пробил дистанции (без проблем для Крынского), а на 88-й Борячук попал в стенку со стандарта. Вот, собственно, и все моменты. Ингулец же в заключительной части матча согласился на ничью, редко выбегая в центр поля. В конце концов, хозяева добились своего. 0:0 в Кропивницком!

В результате этой ничьей Рух набрал 17 очков, сравнявшись с Олимпиком и оставшись на дне турнирной таблицы. Ингулец, имея в активе 20 зачетных баллов, пока держится десятым.

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