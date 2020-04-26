Поворознюк признался, какие клубы мог приобрести в свое время

Скандальный президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, как мог стать владельцем нескольких клубов.

"Скажем так, я Зирку хотел спасти тогда, когда они первый круг сыграли и снялись. Я хотел из своих средств их профинансировать, чтобы они доиграли чемпионат. Но я поставил свои условия: вы переписываете на меня футбольный клуб, а я его дофинансирую. А поскольку там все молодые пацаны были, мы с выходом в Высшую лигу сразуимели бы U-19 и U-21 – готовые, в принципе, команды. Но мне сказали: "Хочешь, бери в аренду, мы не можем переписать на тебя клуб, мы его лучше похороним".

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Были еще переговоры о приобретении ФК Волынь. Но поверхностные, которые даже не стоят внимания, чтобы о них говорить. Когда это было? Тогда, когда я Николаев хотел купить, чтобы мы сразу в Первую лигу вошли. Хотел переименовать клуб и сразу попасть в Первую лигу. Мне сказали: "Без проблем. Покупайте, выплачивайте долги, живите там в Петрово, тренируйтесь, но играйте в Николаеве". Но поскольку я делаю команду для своих людей, для своих жителей... Мне же не просто так дали звание "Почетный гражданин Петрово". А я беру сейчас и забираю команду в Николаев. Для кого? Я патриот своей маленькой родины", – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

Напомним, Ингулец ушел на зимний перерыв в Первой лиге, занимая третье место в турнирной таблице. Команда из Петрова только на два пункта отстает от лидера и всерьез претендует на выход в УПЛ.

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