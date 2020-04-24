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"Люди прилетели из космоса и не успели еще гермошлемы снять": Поворознюк – об арендованных футболистах

22:02 29 Читати українською
"Люди прилетели из космоса и не успели еще гермошлемы снять": Поворознюк – об арендованных футболистах
Александр Поворознюк / Фото из открытых источников

Скандальный президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о своем отношении к аренде игроков.

"Негативно. Я сталкивался с арендованными игроками – это люди из космоса. У нас были арендованные игроки Днепра. Такое ощущение, что люди прилетели из космоса и не успели еще гермошлемы снять.

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Они не поняли, куда попали. Ты им говоришь одно, а они отвечают, что этого делать не будут. О чем дальше говорить?" – сказал Поворознюк в программе Бомбардир.

Напомним, Ингулец ушел на зимний перерыв в Первой лиге, занимая третье место в турнирной таблице. Команда из Петрово только на два пункта отстает от лидера и всерьез претендует на выход в УПЛ.

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