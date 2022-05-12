"Наказание Путину? Ну, наверное, расчленить, бл*ть, на куски порубить. Этого будет достаточно? Ну, я думаю, что нет. Что-то такое... Ну, я не знаю, что можно придумать против такого у*бка, который погубил людей.

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Для меня это больно, тяжело, я очень много видел, поверьте. Я не знаю, как бы я поступил, не знаю. Ну, точно ничего хорошего он бы не ожидал от меня", – отметил Поворознюк в интервью 24 каналу.

Напомним, именно Путин отдал преступный приказ, после которого россияне напали на Украину, унеся тысячи жизней невинных людей. Сейчас идет 77-й день полномасштабной войны, рашисты отступили с севера, однако на востоке и юге страны продолжаются ожесточенные бои, в которых ВСУ непременно одержит победу.

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