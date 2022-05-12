Поворознюк придумал кровавое наказание для Путина за ужасную войну, которую он начал против Украины
Президент Ингульца Александр Поворознюк убежден, что президент России Владимир Путин должен понести жесточайшее наказание за свои деяния.
"Наказание Путину? Ну, наверное, расчленить, бл*ть, на куски порубить. Этого будет достаточно? Ну, я думаю, что нет. Что-то такое... Ну, я не знаю, что можно придумать против такого у*бка, который погубил людей.
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Для меня это больно, тяжело, я очень много видел, поверьте. Я не знаю, как бы я поступил, не знаю. Ну, точно ничего хорошего он бы не ожидал от меня", – отметил Поворознюк в интервью 24 каналу.
Напомним, именно Путин отдал преступный приказ, после которого россияне напали на Украину, унеся тысячи жизней невинных людей. Сейчас идет 77-й день полномасштабной войны, рашисты отступили с севера, однако на востоке и юге страны продолжаются ожесточенные бои, в которых ВСУ непременно одержит победу.
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