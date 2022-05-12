"Покарання для Путіна? Ну, напевно, розчленувати, бл*ть, на куски порубати. Цього буде достатньо? Ну, я думаю, що ні. Щось би таке… Ну, я не знаю, що можна придумати проти такого у**бка, який занапастив людей.

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Для мене це боляче, важко, я дуже багато бачив, повірте. Я не знаю, як би я вчинив, не знаю. Ну, точно нічого б хорошого він би не чекав від мене", – зазначив Поворознюк у інтерв'ю 24 каналу.

Нагадаємо, саме Путін віддав злочинний наказ, після якого росіяни напали на Україну, забравши тисячі життів невинних людей. Наразі триває 77-й день повномасштабної війни, рашисти відступили від півночі, проте на сході та півдні країни тривають запеклі бої, в яких ЗСУ неодмінно здобуде перемогу.

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