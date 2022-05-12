Поворознюк придумав криваве покарання для Путіна за жахливу війну, яку він розпочав проти України
Президент Інгульця Олександр Поворознюк переконаний, що президент Росії Володимир Путін має понести найжорстокіше покарання за свої діяння.
"Покарання для Путіна? Ну, напевно, розчленувати, бл*ть, на куски порубати. Цього буде достатньо? Ну, я думаю, що ні. Щось би таке… Ну, я не знаю, що можна придумати проти такого у**бка, який занапастив людей.
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Для мене це боляче, важко, я дуже багато бачив, повірте. Я не знаю, як би я вчинив, не знаю. Ну, точно нічого б хорошого він би не чекав від мене", – зазначив Поворознюк у інтерв'ю 24 каналу.
Нагадаємо, саме Путін віддав злочинний наказ, після якого росіяни напали на Україну, забравши тисячі життів невинних людей. Наразі триває 77-й день повномасштабної війни, рашисти відступили від півночі, проте на сході та півдні країни тривають запеклі бої, в яких ЗСУ неодмінно здобуде перемогу.
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