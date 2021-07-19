Львовяне долгое время не могли найти общего языка с руководством Арены Львов относительно проведения на ней домашних встреч. Ингулец решил оригинально помочь, написав открытое письмо Павелко.

Рух договорился с Ареной Львов о проведении домашних матчей УПЛ сезона 2021/22

"В связи с заявлением президента Руха Григория Козловского о непредвиденных обстоятельствах, которые сложились со стадионом для проведения домашних матчей клуба и невозможностью достижения конструктивных договоренностей с руководством стадиона Арена Львов, прошу Вас (Андрей Павелко – Футбол 24) рассмотреть возможность перечисления штрафа Ингульца в размере 150 тысяч гривен на счет Руха для достижения конструктивных договоренностей", – говорилось в заявлении, опубликованном в Facebook.

Правда, через несколько минут после публикации этого письма "желто-черные" официально сообщили, что договорились с Ареной Львов о проведении на ней домашних встреч.

Заметим, в прошлом сезоне Поворознюк был оштрафован на 100 тысяч гривець за свои высказывания. Еще 50 тысяч заплатил сам Ингулец за необеспечение подготовки футбольного поля к поединку с Шахтером, где петровцам засчитали техническое поражение.

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