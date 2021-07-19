Львів'яни тривалий час не могли знайти спільної мови з керівництвом Арени Львів щодо проведення на ній домашніх зустрічей. Інгулець вирішив оригінально допомогти, написавши відкритого листа Павелку.

Рух домовився з Ареною Львів про проведення домашніх матчів УПЛ сезону 2021/22

"У зв'язку із заявою президента Руху Григорія Козловського про непередбачувані обставини, які склалися зі стадіоном для проведення домашніх матчів клубу і неможливістю досягнення конструктивних домовленостей з керівництвом стадіону Арени Львів, прошу Вас (Андрію Павелку – Футбол 24) розглянути можливість перерахування штрафу Інгульця в розмірі 150 тисяч гривень на рахунок Руху для досягнення конструктивних домовленостей", – йшлося у заяві, опублікованій у Facebook.

Щоправда, за кілька хвилин після публікації цього листа "жовто-чорні" офіційно повідомили, що домовилися із Ареною Львів про проведення на ній домашніх зустрічей.

Зауважимо, минулого сезону Поворознюк був оштрафований на 100 тисяч гривець за свої висловлювання. Ще 50 тисяч заплатив сам Інгулець за незабезпечення підготовки футбольного поля до поєдинку з Шахтарем, де петровцям зарахували технічну поразку.

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