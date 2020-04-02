toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
КОРОНАВИРУС АНДРЕЙ НЕСМАЧНЫЙ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Поворознюк анонсировал трансфер Роналду в Ингулец – клубу не нужен Неймар

13:19 28 Читати українською
Поворознюк анонсировал трансфер Роналду в Ингулец – клубу не нужен Неймар
Криштиану Роналду / Reuters

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о трансферных планах клуба.

"Неймар в Ингулец? Это немного смешно. Мы еще об этом не думаем. А почему Неймар? Мне больше нравится Роналду.

Поворознюк пошел против игроков Ингульца в вопросе уменьшения зарплаты

Если человек не планирует, как так можно жить? Все смеялись, что Поворознюк сказал, что он когда-то сыграет на своем стадионе с Реалом. Пусть смеются, а у меня такая мечта есть. Поверьте, сколько хватит моего жизненного пути, столько буду к этой цели идти. Неймар или нет, но я думаю, что здесь будет Роналду", – заявил Поворознюк в комментарии YouTube-каналу Ингульца.

Напомним, контракт Роналду с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года, цена португальца за Transfermarkt – 75 млн евро.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
"Он наслаждается самоизоляцией": соперник Украины не закрыл вкладку Pornhub – фанаты отреагировали мгновенно
10:39
237
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Неймар Неймар Первая лига Трансферы Ингулец Ингулец Александр Поворознюк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
10
час
:
13
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук