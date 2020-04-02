Поворознюк анонсировал трансфер Роналду в Ингулец – клубу не нужен Неймар

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о трансферных планах клуба.

"Неймар в Ингулец? Это немного смешно. Мы еще об этом не думаем. А почему Неймар? Мне больше нравится Роналду.

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Если человек не планирует, как так можно жить? Все смеялись, что Поворознюк сказал, что он когда-то сыграет на своем стадионе с Реалом. Пусть смеются, а у меня такая мечта есть. Поверьте, сколько хватит моего жизненного пути, столько буду к этой цели идти. Неймар или нет, но я думаю, что здесь будет Роналду", – заявил Поворознюк в комментарии YouTube-каналу Ингульца.

Напомним, контракт Роналду с Ювентусом рассчитан до лета 2022 года, цена португальца за Transfermarkt – 75 млн евро.

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