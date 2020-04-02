Поворознюк пошел против игроков Ингульца в вопросе уменьшения зарплаты

Капитан Ингульца Владислав Лупашко озвучил позиции игроков и президента в условиях непростой ситуации.

"Видим, какая ситуация сейчас в стране, в футболе в частности. Мы это все понимаем, обсудили с ребятами в клубе, что и как делать.

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Были готовы пойти на уступки в финансовом плане, но Александр Григорьевич Поворознюк высказал совершенно иную позицию. Думаю, он сам ее озвучит. Но хотелось бы просто сказать от всего коллектива, всех наших семей большое спасибо вам, Александр Григорьевич. Мы с вами", – рассказал Лупашко в комментарии клубному YouTube-каналу Ингульца. Другие игроки клуба также заверили, что получают зарплату в полном объеме.

Напомним, сейчас все чемпионаты Украины пошли на временную паузу через коронавирус. Ингулец удерживает третье место Первой лиги, которого будет достаточно для выхода сенсационного финалиста прошлого розыгрыша Кубка Украины в элиту.

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