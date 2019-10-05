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Втрата очок Зорею та резонансне вилучення у відеоогляді матчу проти Львова

5 жовтня 23:11 290 Читать на русском
Втрата очок Зорею та резонансне вилучення у відеоогляді матчу проти Львова
Львів – Зоря – 0:0 – відеоогляд матчу

 В рамках 10-го туру УПЛ Львів та Зоря голів не забивали. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

37’ Педро Феррейра
 
37’ Педро Феррейра

Зоря продовжила серію нестабільних результатів. Підопічні Віктора Скрипника виграли лише раз за останні 6 поєдинків. Натомість Львів перервав свою чотирьохматчеву програшну серію.

Львів у меншості відібрав очки у Зорі

Львів набрав 7 очок і залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці, а Зоря, набравши 16 залікових балів, змарнувала можливість обійти Олександрію та Динамо.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Львів - Зоря Зоря Зоря Львів Львів
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