Втрата очок Зорею та резонансне вилучення у відеоогляді матчу проти Львова

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Десна на останніх хвилинах дотисла Олімпік і вийшла на другу сходинку турнірної таблиці УПЛУкраїна — 5 жовт 731
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Вест Хем – Крістал Пелас: Ярмоленко знову виходить у старті "молотобійців" – онлайн-трансляція матчуАнглія — 5 жовт 2758
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