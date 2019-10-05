Втрата очок Зорею та резонансне вилучення у відеоогляді матчу проти Львова

В рамках 10-го туру УПЛ Львів та Зоря голів не забивали. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Зоря продовжила серію нестабільних результатів. Підопічні Віктора Скрипника виграли лише раз за останні 6 поєдинків. Натомість Львів перервав свою чотирьохматчеву програшну серію.

Львів у меншості відібрав очки у Зорі

Львів набрав 7 очок і залишився на передостанній позиції в турнірній таблиці, а Зоря, набравши 16 залікових балів, змарнувала можливість обійти Олександрію та Динамо.