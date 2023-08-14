На официальном сайте Бешикташ сообщил о переходе 29-летнего хавбека. Алекс Окслейд-Чемберлен подписал контракт с турецким клубом на три сезона – до 2026 года.

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Английский футболист летом стал свободным агентом после истечения контракта с Ливерпулем. Алекс Окслейд-Чемберлен получит подписной бонус в размере 1,5 миллиона евро. Зарплата полузащитника будет составлять 2,5 млн евро за сезон. Кроме того, Бешикташ прописал в соглашении бонусы в размере 10 тысяч евро, которые будут зависеть от количества игрового времени.

Алекс Окслейд-Чемберлен выступал за Ливерпуль с 2017 года. В составе мерсисайдцев он сыграл в 198 матчах, в которых забил 20 голов и оформил 32 результативные передачи. Под руководством Юргена Клоппа вместе с командой он добыл кубок Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

Напомним, киевское Динамо в случае прохода Ариса в Лиге конференций сыграет с победителем пары Бешикташ – Нефтчи. В первом матче турецкий клуб победил своего соперника со счетом 3:1.

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