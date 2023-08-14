На офіційному сайті Бешикташ повідомив про перехід 29-річного хавбека. Алекс Окслейд-Чемберлен підписав контракт з турецьким клубом на три сезони – до 2026 року.

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Англійський футболіст влітку став вільним агентом після завершення контракту з Ліверпулем. Алекс Окслейд-Чемберлен отримає підписний бонус у розмірі 1,5 мільйона євро. Зарплатня півзахисника становитиме 2,5 млн євро за сезон. Крім того, Бешикташ прописав в угоді бонуси у розмірі 10 тисяч євро, які будуть залежати від кількості ігрового часу.

Алекс Окслейд-Чемберлен виступав за Ліверпуль з 2017 року. У складі мерсисайдців він зіграв в 198 матчах, в яких забив 20 голів і оформив 32 результативні передачі. Під керівництвом Юргена Клоппа разом з командою він здобув кубок Ліги чемпіонів у сезоні 2018/19.

Нагадаємо, київське Динамо у випадку проходу Аріса в Лізі конфернцій зіграє з переможцем пари Бешикташ – Нефтчі. В першому матчі турецький клуб переміг свого суперника з рахунком 3:1.

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