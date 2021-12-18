Бразилец сопровождал команду товарищей перед матчем в одном из парков Ливерпуля.

Динь может освободить место для Миколенко в Эвертоне – француз заинтересовал два клуба АПЛ

Сам Ришарлисон еще никогда не играл в Лиге чемпионов, но для друзей не пожалел включить гимн главного клубного турнира Европы. Также 24-летний форвард раздал каждому члену команды комплект формы Эвертона. Перед ответственным поединком Ришарлисон примерил деловой костюм и роль тренера – дал команде наставления и организовал энергетический круг.

Добавим, что в скором времени бразилец может стать одноклубником Виталия Миколенко, которого активно сватают именно в Эвертон.

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