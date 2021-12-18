Бразилець супроводжував команду товаришів перед матчем у одному з парків Ліверпуля.

Дінь може звільнити місце для Миколенка в Евертоні – француз зацікавив два клуби АПЛ

Сам Рішарлісон ще ніколи не грав у Лізі чемпіонів, але для друзів не пошкодував увімкнути гімн головного клубного турніру Європи. Також 24-річний форвард роздав кожному члену команди комплект форми Евертона. Перед відповідальним поєдинком Рішарлісон приміряв діловий костюм і роль тренера – дав команді настанови та організував енергетичне коло.

Додамо, що незабаром бразилець може стати одноклубником Віталія Миколенка, якого активно сватають саме у Евертон.

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