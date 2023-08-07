Уже сегодня, 7 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги конференций сезона 2023/24. На этой стадии могут сыграть сразу две украинские команды – Динамо и СК Днепр-1 (оба коллектива будут сеяными).

Заря и СК Днепр-1 узнали потенциальных соперников в Лиге Европы – клубы УПЛ могут сыграть между собой

Если Динамо в 3-м раунде ЛК пройдет греческий Арис – его потенциальными соперниками в следующем туре могут стать победители пар:

Дила (Грузия) / АПОЭЛ (Кипр)

Бешикташ (Турция) / Нефтчи (Азербайджан)

Б-36 Торсгавн (Фарерские острова) / Риека (Хорватия)

Тобол (Казахстан) / Дерри Сити (Северная Ирландия)

СК Днепр-1 попадет в 4-й тур отбора ЛК, если не пройдет Славию в 3-м квалифайраунде Лиги Европы. Возможными оппонентами команды Александра Кучера в третьем по силе еврокубке (в случае вылета от пражан) будут:

Лех (Польша) / Спартак Трнава (Словакия)

Арока (Португалия) / Бранн (Норвегия)

Адана Демирспор (Турция) / Осиек (Хорватия)

Хиберниан (Шотландия) / Люцерн (Швейцария)

Напомним, первые поединки 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 августа. Ответные матчи – через неделю, 31 августа.

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