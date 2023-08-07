Потенційні суперники Динамо і СК Дніпро-1 у Лізі конференцій – усі розклади перед жеребкуванням плей-офф кваліфікації
Українські клуби перебувають в очікуванні майбутніх опонентів у єврокубках.
Вже сьогодні, 7 серпня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24. На цій стадії можуть зіграти одразу дві українські команди – Динамо та СК Дніпро-1 (обидва колективи будуть сіяними).
Зоря і СК Дніпро-1 дізналися потенційних суперників у Лізі Європи – клуби УПЛ можуть зіграти між собою
Якщо Динамо у 3-му раунді ЛК пройде грецький Аріс – його потенційними суперниками у наступному турі можуть стати переможці пар:
Діла (Грузія) / АПОЕЛ (Кіпр)
Бешикташ (Туреччина) / Нефтчі (Азербайджан)
Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) / Рієка (Хорватія)
Тобол (Казахстан) / Деррі Сіті (Північна Ірландія)
СК Дніпро-1 потрапить до 4-го туру ЛК, якщо не пройде Славію у 3-му кваліфайраунді Ліги Європи. Можливими опонентами команди Олександра Кучера у третьому за силою єврокубку (у разі вильоту від пражан) будуть:
Лех (Польща) / Спартак Трнава (Словаччина)
Арока (Португалія) / Бранн (Норвегія)
Адана Демірспор (Туреччина) / Осієк (Хорватія)
Хіберніан (Шотландія) / Люцерн (Швейцарія)
Нагадаємо, перші поєдинки 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 24 серпня. Матчі-відповіді – за тиждень, 31 серпня.
Динамо перестріляло Оболонь в дербі – історичний Ярмоленко, 6 голів, 2 скасовані, спека VAR, шоу Черненка і Буяльського