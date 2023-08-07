Вже сьогодні, 7 серпня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону 2023/24. На цій стадії можуть зіграти одразу дві українські команди – Динамо та СК Дніпро-1 (обидва колективи будуть сіяними).

Зоря і СК Дніпро-1 дізналися потенційних суперників у Лізі Європи – клуби УПЛ можуть зіграти між собою

Якщо Динамо у 3-му раунді ЛК пройде грецький Аріс – його потенційними суперниками у наступному турі можуть стати переможці пар:

Діла (Грузія) / АПОЕЛ (Кіпр)

Бешикташ (Туреччина) / Нефтчі (Азербайджан)

Б-36 Торсгавн (Фарерські острови) / Рієка (Хорватія)

Тобол (Казахстан) / Деррі Сіті (Північна Ірландія)

СК Дніпро-1 потрапить до 4-го туру ЛК, якщо не пройде Славію у 3-му кваліфайраунді Ліги Європи. Можливими опонентами команди Олександра Кучера у третьому за силою єврокубку (у разі вильоту від пражан) будуть:

Лех (Польща) / Спартак Трнава (Словаччина)

Арока (Португалія) / Бранн (Норвегія)

Адана Демірспор (Туреччина) / Осієк (Хорватія)

Хіберніан (Шотландія) / Люцерн (Швейцарія)

Нагадаємо, перші поєдинки 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 24 серпня. Матчі-відповіді – за тиждень, 31 серпня.

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