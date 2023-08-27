Минай та Зоря поділили очки у 5 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Зоря вийшла уперед завдяки більярдному удару Волошина. Старання партнерів нівелював Джордан, який збив Твердохліба і "привіз" безглуздий пенальті. Вітенчук з "позначки" пробив чітко.

Зоря знову втратила очки, розписавши результативну нічию з Минаєм

Команди мали купу моментів до завершення матчу, але реалізація була жахливою. Особливо насмішив Герреро, який з кількох метрів махнув повз м'яч. 1:1 – Минай зупиняє призера УПЛ і може "звільнити" Лалатовіча, який подав у відставку.