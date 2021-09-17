"Мы понимали, что Будё-Глимт – серьезный соперник, имеющий свой тактический рисунок. В первом тайме была своеобразная разведка. Во втором первый стандарт надломил нашу команду. А дальше индивидуально сильные качества игроков соперника позволили им использовать свои шансы.

Будё-Глимт – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

Нашего оппонента поздравляем с победой. Будем готовиться дальше. Уже в воскресенье у нас чемпионат и следующая игра. Посыпать голову пеплом не будем. Любые игры, даже такие, добавляют опыта. Здесь важен каждый нюанс и решения. Сейчас проведем игру в чемпионате с Черноморцем, а потом будем смотреть дальше.

Каждая игра – это новая история. Сейчас мы проиграли, но впереди ответный матч, плюс по две игры с ЦСКА и Ромой. Будем готовиться, а время все покажет. Сейчас сильнее одна команда, а завтра сильнее будет другая.

Капитан команды соперника очень понравился. Группа атаки тоже. Каждый знает, что делать на поле. Но в целом я смотрю на свою команду, и интересуют меня больше мои игроки", – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что луганчане уступили Будё-Глимт на выезде, пропустив три мяча на старте второй половины. Единственный гол в составе Зари провел Артем Громов.

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