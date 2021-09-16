Будё-Глимт оформил комфортное преимущество в матче с Зарей в 1 туре группового этапа Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор матча Будё-Глимт – Заря.

Первая половина прошла без голов, а вот сразу после перерыва Будё-Глимт вышел вперед в счете – Салтнес замкнул подачу с углового. Отметим ошибку на выходе вратаря Зари Мацапуры.

Буде-Глимт – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Уже через минуту Солбаккен расстрелял голкипера Зари после неплохой комбинации. Мацапура привез еще один гол, отдав прямо на Пеллегрино, который подработал мяч и перебросил вратаря.