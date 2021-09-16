Будё-Глимт – Заря – видео голов
23:45 - Читати українською
Будё-Глимт оформил комфортное преимущество в матче с Зарей в 1 туре группового этапа Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор матча Будё-Глимт – Заря.
завершено
48’ Ульрик Салтнес
49’ Ола Сольбаккен
60’ Амаль Пеллегрино
Артём Громов 90+1’
48’ Ульрик Салтнес
49’ Ола Сольбаккен
60’ Амаль Пеллегрино
90+1’ Артём Громов
Первая половина прошла без голов, а вот сразу после перерыва Будё-Глимт вышел вперед в счете – Салтнес замкнул подачу с углового. Отметим ошибку на выходе вратаря Зари Мацапуры.
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Уже через минуту Солбаккен расстрелял голкипера Зари после неплохой комбинации. Мацапура привез еще один гол, отдав прямо на Пеллегрино, который подработал мяч и перебросил вратаря.
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