"Ми розуміли, що Буде-Глімт – серйозний суперник, який має свій тактичний малюнок. У першому таймі була своєрідна розвідка. У другому перший стандарт надломив нашу команду. А далі індивідуальні сильні якості гравців суперника дозволили їм використати свої шанси.

Буде-Глімт – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нашого опонента вітаємо з перемогою. Будемо готуватися далі. Уже в неділю у нас чемпіонат і наступна гра. Посипати голову попелом не будемо. Будь-які ігри, навіть такі, додають досвіду. Тут важливим є кожен нюанс і рішення. Зараз проведемо гру в чемпіонаті з Чорноморцем, а потім дивитимемося далі.

Кожна гра – це нова історія. Зараз ми програли, але попереду матч-відповідь, плюс по дві гри з ЦСКА і Ромою. Будемо готуватися, а час усе покаже. Зараз сильніша одна команда, а завтра сильнішою буде інша.

Капітан команди суперника дуже сподобався. Група атаки теж. Кожен знає, що робити на полі. Але загалом я дивлюся на свою команду, і цікавлять мене більше мої гравці", – цитує фахівця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що луганці поступилися Буде-Глімт на виїзді, пропустивши три м'ячі на старті другої половини. Єдиний гол у складі Зорі провів Артем Громов.

Зоря програла Буде-Глімту в дебютному матчі Ліги конференцій – тактичний крах луганців і тріумф системи над хаосом