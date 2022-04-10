"Сейчас постфактум я понимаю, что, несмотря на все риски, это было единственное правильное решение – прорываться из Мариуполя. В городе по полной шли бои, от артиллерийских обстрелов появлялись все новые и новые разрушения с многочисленными жертвами среди гражданского населения. После очередной бессонной ночи в импровизированном бомбоубежище (продуктовом подвале у соседей), я сказал семье: "Довольно, надо вырываться из этого ада".

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Мы просто сели в машину, благо перед войной залили бензобак под завязку, взяли две сумки с самыми необходимыми на первое время вещами, шотландскую кошку, и поехали на свой страх и риск, не дожидаясь "зеленых коридоров". Дорога из Мариуполя в Запорожье заняла более десяти часов, большую часть которых мы провели в очередях на многочисленных блок-постах российских военных. Искали оружие, следы пороха на руках, т. н. "националистические" татуировки.

Самое же страшное началось в "серой" зоне, после последнего российского блок-поста в Васильевке. Появилась эйфория, что почти вырвались, нога самопроизвольно стала жать на педаль газа, но протрезвление наступило моментально, когда в метре от себя заметил несколько противотанковых мин, просто лежащих на дороге, а через некоторое расстояние от них – еще дымящийся гражданский Renault Duster.

По заранее собранным в соцсетях крохам информации мы знали, что впереди, в Каменском, взорван мост, и его надо объезжать по узкой грунтовой дороге через минные поля. К настоящему моменту у нас уже сформировалась стихийная группа из пяти машин таких же отчаянных. И, как водится, мы заблудились – проехали нужный поворот грунтовки. Нас спас местный паренек, лет 12-ти, выбежавший на дорогу с криками: "Не туда, там мины". Затем он сел на велосипед и провел нас до выезда к украинским позициям. Парень – настоящий герой! Когда мы проезжали этот поселок Каменское, бросился в глаза масштаб его разрушений, сравнимый с Мариуполем.

Как только мы проехали первый блокпост с украинским флагом, мы почувствовали весь масштаб заботы государства о вынужденных переселенцах. Нас собрали в безопасной локации, и организованной колонной, в сопровождении полиции, завели в Запорожье. Только подъехали к "Эпицентру", нас "подхватили" волонтеры, накормили, напоили, помогли с лекарствами и ночлегом. Ужас закончился.

Что было самым сложным за эти 25 дней? Постоянное ожидание смерти. Через нас день и ночь летело все – артиллерийские снаряды, минометные мины, ракеты "градов", над нами постоянно заходили на атаку военные самолеты. Настал момент, когда мы уже смирились с ужасом происходящего и просто решили держаться вместе, а там будь что будет, если и погибнем, то все вместе", – сказал Санин в интервью FanDay.

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