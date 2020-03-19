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КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Постоянно какая-то хр*нь, происходит выкачивание денег": Поворознюк разочарован остановкой чемпионатов Украины

08:00 121 Читати українською
"Постоянно какая-то хр*нь, происходит выкачивание денег": Поворознюк разочарован остановкой чемпионатов Украины
Александр Поворознюк / Фото из открытых источников

Президент Ингульца Александр Поворознюк уверен, что ажиотаж вокруг пандемии переоценен.

"Понимаю, что это катастрофа, которой еще не было, но не нужно было ставить нас перед фактом.

Зарплата игрокам? Конечно, буду платить. Разве есть выход? Суть не в этом. Суть в футболе. На него и так никто не ходит, а тут еще напугали этим вирусом.

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Постоянно какая-то хр*нь: то птичий грипп, то еще какой-то. Выкачка денег идет. У нас нет никакого гриппа, в чем проблема", – цитирует Поворознюка FootballHub.

Напомним, 17 марта УАФ решила приостановить все турниры в Украине на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

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Теги
коронавирус Ингулец Ингулец Александр Поворознюк Первая лига
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