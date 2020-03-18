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КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шевченко дал несколько советов украинцам относительно поведения во время пандемии

18:15 106 Читати українською
Шевченко дал несколько советов украинцам относительно поведения во время пандемии
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не паникует из-за распространения коронавируса.

"Мои советы просты, нужно вести себя дисциплинированно, с ответственностью относиться к тем советам, которые дают медики, с пониманием прислушиваться к рекомендациям и мероприятиям власти.

Шевченко отреагировал на решение перенести Евро-2020

Следить за личной гигиеной и продолжать вести здоровый образ жизни", – цитирует Шевченко его пресс-атташе Николай Васильков.

Напомним, УЕФА из-за вспышки пандемии принял решение перенести Евро-2020 на следующий год.

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Теги
коронавирус Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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