Шевченко дал несколько советов украинцам относительно поведения во время пандемии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не паникует из-за распространения коронавируса.

"Мои советы просты, нужно вести себя дисциплинированно, с ответственностью относиться к тем советам, которые дают медики, с пониманием прислушиваться к рекомендациям и мероприятиям власти.

Шевченко отреагировал на решение перенести Евро-2020

Следить за личной гигиеной и продолжать вести здоровый образ жизни", – цитирует Шевченко его пресс-атташе Николай Васильков.

Напомним, УЕФА из-за вспышки пандемии принял решение перенести Евро-2020 на следующий год.

Євро-2020 став жертвою коронавірусу – УЄФА пішов на мільярдні втрати, але колапс у клубному футболі досі можливий