"Не всегда все происходит так, как ты хочешь. Хотя моей мечтой было продлить контракт с Карпатами. Кстати, Петра Дыминского тоже. И мы начали переговоры.

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Поссорились отец и сын. Но это не значит, что ты не любишь отца. Мы и сегодня с Петром Петровичем в хороших отношениях, я его обожаю. Это принципиальный человек, имеющий собственное мнение и очень трудно его переломить. Я уважаю его статус, его умение, его любовь к клубу, но я защищаю свои интересы. У меня нет страха высказать свое мнение перед таким человеком, как Дыминский. Его авторитет в то время был настолько высоким, что очень много людей, которые были вокруг него, боялись его и только поддакивали.

Но ты защищаешь свои интересы, интересы своих людей, футболистов. Я никогда не боялся за свой статус, потому что с молодых лет был независим, в том числе и финансово. Между нами произошло недоразумение через новый контракт.

Петр Дыминский и Игорь Дедышин предложили мне соглашение на три года и в этих переговорах мы погрязли через определенные пункты. А я уже принципиально не хотел идти на очередные уступки. Для меня слово весит больше, чем сам контракт. А если есть слово, плюс прописан контракт и это не выполняется, то о чем тут говорить? И на это я согласился, и на это, и здесь пошел на уступки, чтобы сохранить эту семейную атмоферу и в дальнейшем... Но когда мы говорим о чем-то новом, о новых амбициях, но не выполнили старые обещания?

Однако я никогда не забуду тот шанс, который мне дал Петр Петрович – доверил команду Высшей лиги тренеру без лицензии UEFA Pro. За это я буду ему благодарен до конца жизни", – сказал Йовичевич в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, Игор выступал в Украине в Карпатах в 2003 году, а затем вернулся во Львов в качестве тренера (2012-2015).

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