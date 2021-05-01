"Не завжди все стається так, як ти хочеш. Хоча моєю мрією було продовжити контракт з Карпатами. До речі, Петра Димінського теж. І ми розпочали переговори.

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Посварилися батько та син. Але це не означає, що ти не любиш батька. Ми і сьогодні з Петром Петровичем у хороших стосунках, я його обожнюю. Це принципова людина, яка має власну думку і дуже важко переламати її. Я поважаю його статус, його вміння, його любов до клубу, але я захищаю свої інтереси. У мене немає страху висловити свою думку перед такою людиною, як Димінський. Його авторитет у той час був настільки високим, що дуже багато людей, які були навколо нього, боялися його і лише підтакували.

Але ти захищаєш свої інтереси, інтереси своїх людей, футболістів. Я ніколи не боявся за власний статус, бо з молодих років був незалежний, у тому числі й фінансово. Між нами сталось непорозуміння через новий контракт.

Петро Димінський та Ігор Дедишин запропонували мені угоду на три роки і у цих переговорах ми загрузли через певні пункти. А я вже принципово не хотів йти на чергові уступки. Для мене слово важить більше, аніж сам контракт. А якщо є слово, плюс прописаний контракт і це не виконується, то про що тут говорити? І на це я погодився, і на це, і тут пішов на уступки, аби зберегти цю сімейну атмоферу і надалі... Але коли ми говоримо про щось нове, про нові амбіції, але не виконали старі обіцянки?

Проте я ніколи не забуду про той шанс, який мені дав Петро Петрович – довірив команду Вищої ліги тренеру без ліцензії UEFA Pro. За це я буду йому вдячний до кінця життя", – сказав Йовічевіч в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Ігор виступав в Україні в Карпатах у 2003 році, а згодом повернувся до Львова у якості тренера (2012-2015).

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