"Я не понимаю, почему украинцы так удивляются тому, что я выучил украинский язык. Я приехал в Украину, где официальный язык – украинский. Поэтому я его и выучил. Если бы официальным был бы другой язык – я бы и им овладел.

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Выучил бы я украинский, если бы попал не в Карпаты, а, скажем, в тот же СК Днепр-1, где русскоязычная среда? Хороший вопрос. Но это надо разбираться между собой. Есть официальный язык, но никто не запрещает вам общаться при необходимости на русском. Я прекрасно понимаю русский и могу ответить на украинском. Даже если вы спросите меня что-то на итальянском – я смогу ответить на украинском.

Украинский язык очень мне нравится. Он очень мелодичный. Это второй самый мелодичный язык в Европе после итальянского. Он – тяжелый язык, очень тяжелый. Но я отдал все силы, чтобы коммуницировать в Украине. Хотя, думаю, мне не хватает еще 20-30% знаний для того, чтобы до конца высказать все, что я думаю.

Знание языка – это уважение к стране, в которой ты живешь. Нужно время, чтобы все поняли важность языка. С первого дня в СК Днепр-1 я начал говорить на украинском и меня все прекрасно понимают. У нас много русскоязычных и если я вижу, что что-то не так в глазах – говорю на русском.

Мое любимое слово в украинском языке – слово "победа". Люблю побеждать, всегда отдаю все силы, чтобы больше получать удовольствие, потому что знаю насколько болезненным является поражение", – сказал Йовичевич в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, Игор выступал в Украине в Карпатах в 2003 году, а затем вернулся во Львов в качестве тренера (2012-2015). Сейчас хорватский специалист возглавляет СК Днепр-1.

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