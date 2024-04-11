"Мы не пересматривали два предыдущих матча чемпионата между Миланом и Ромой, когда там был Моуринью. Де Росси изменил позиции игроков на поле, он изменил интерпретацию того, как команда атакует и как она защищается. Но мы знаем их, мы знаем индивидуальные характеристики игроков, мы знаем тактику Де Росси и мы готовы встретиться с ними. Считаю, мы хорошо изучили соперника.

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С какой Ромой будет сложнее – при Моуринью или Де Росси? Сложно ответить. Иногда нам было трудно в матчах с теми, кто отсиживался в обороне, иногда – с теми, кто нас высоко прессинговал. Посмотрим, как они попробуют сыграть с нами первым номером, если они вообще рискнут это сделать. Де Росси проделывает отличную работу, и он наверняка постарается ограничить нас в атаке, которая приносит нам отличные результаты", – цитирует Пиоли Sempre Milan.

Матч Милан – Рома состоится в четверг, 11 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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