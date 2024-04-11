"Ми не переглядали два попередні матчі чемпіонату між Міланом і Ромою, коли там був Моурінью. Де Россі змінив позиції гравців на полі, він змінив інтерпретацію того, як команда атакує і як вона захищається. Але ми знаємо їх, ми знаємо індивідуальні характеристики гравців, ми знаємо тактику Де Россі і ми готові зустрітися з ними. Вважаю, ми добре вивчили суперника.

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З якою Ромою буде складніше – при Моурінью чи Де Россі? Складно відповісти. Іноді нам було важко в матчах із тими, хто відсиджувався в обороні, іноді – з тими, хто нас високо пресингував. Подивимося, як вони спробують зіграти з нами першим номером, якщо вони взагалі ризикнуть це зробити. Де Россі чудово працює, і він напевно постарається обмежити нас в атаці, яка приносить нам гарні результати", – цитує Піолі Sempre Milan.

Матч Мілан – Рома відбудеться в четвер, 11 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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