"Посмотрим, что Фонсека натренирует без Ракицкого, он хочет все разрушить", – Селезнев раскритиковал наставника Шахтера

Форвард Малаги Евгений Селезнев резко высказался в адрес главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки, который отпустил защитника Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Меня этот трансфер не удивил. А почему я должен быть удивлен? Ракицкий – мой друг, он мне как брат. Мы оба – выпускники академии Шахтера, общаемся с ним на протяжении долгого времени и близко дружим. Я бы принял любой его выбор, каким бы он ни был. Поддержал бы его в любом случае.

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Зенит – это топ-клуб. Разве можно это отрицать? В свою очередь Ракицкий – сильный футболист, сильнейший. Знаете, есть такие игрочки, а есть футболисты. Вот Ракицкого характеризует последнее слово.

Я не понял, как Шахтер мог его отпустить. Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже его дело, главного тренера "горняков". Он хочет развалить все. Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами, и не отпускал бы никогда.

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Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого. Этот человек был половиной команды. Убери его и что будет? Увидим. Здесь даже говорить нечего. Просто главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго", – сказал Селезнев Sportbox.ru.