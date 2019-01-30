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"Подивимось, що Фонсека натренує без Ракицького, він хоче все розвалити", – Селезньов розкритикував наставника Шахтаря

13:39 371 Читать на русском
"Подивимось, що Фонсека натренує без Ракицького, він хоче все розвалити", – Селезньов розкритикував наставника Шахтаря
Селезньов і Ракицький у Шахтарі / ФК Шахтар

Форвард Малаги Євген Селезньов різко висловився на адресу головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки, який відпустив захисника Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Мене цей трансфер не здивував. А чому я повинен бути здивований? Ракицький – мій друг, він мені як брат. Ми обидва – випускники академії Шахтаря, спілкуємося з ним протягом довгого часу і близько дружимо. Я б прийняв будь-який його вибір, яким би він не був. Підтримав би його в будь-якому випадку.

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Зеніт – це топ-клуб. Хіба можна це заперечувати? У свою чергу Ракицький – сильний футболіст, найсильніший. Знаєте, є такі ігрочкі, а є футболісти. Ось Ракицького характеризує останнє слово.

Я не зрозумів, як Шахтар міг його відпустити. Вони посварилися з Паулу Фонсекою, це зрозуміло. Але це вже його справа, головного тренера гірників. Він хоче розвалити все. Я б в такого футболіста вчепився руками і ногами, і не відпускав би ніколи.

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Я подивлюся, що там Фонсека натренує без Ракицького. Ця людина була половиною команди. Прибери його і що буде? Побачимо. Тут навіть говорити нема чого. Просто головний тренер розставляє пріоритети на користь свого его", – сказав Селезньов Sportbox.ru.

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