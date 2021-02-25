"После довольно уверенной победы в первом поединке в Тель-Авиве, Шахтер будет комфортно чувствовать себя в противостоянии с Mаккаби в Киеве. Однако, это не означает, что "горняки" выйдут на поле расслабленными. Думаю, что если изменения в составе и будут по сравнению последним поединками Шахтера, то минимальные.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Тем не менее, Лига Европы – это турнир не для экспериментов, здесь все на очень серьезном уровне. Да и не надо забывать, что добившись положительного результата, можно заработать ценные бонусы для украинских команд и существенно пополнить клубную кассу премиальными от УЕФА.

По силам ли Шахтеру добраться до финала Лиги Европы? Пока сложно говорить о перспективах "горняков", ведь в новом году они еще не встречались в официальных матчах с командами топ-уровня. В том, что Шахтер пройдет Mаккаби, я не сомневаюсь. Посмотрим, чего стоят дончане в противостояниях с клубами уровня Mанчестер Юнайтед или Mилана", – сказал Кардаш в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы "горняки" на выезде одолели Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0. Ответный матч состоится сегодня, 25 февраля, в 19:55.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы