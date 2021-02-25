"Після досить впевненої перемоги у першому поєдинку в Тель-Авіві, Шахтар буде комфортно почуватися у протистоянні з Mаккабі в Києві. Однак, це не означає, що "гірники" вийдуть на поле розслабленими. Думаю, що якщо зміни у складі і будуть у порівнянні з останніми поєдинками Шахтаря, то мінімальні.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Тим не менше, Ліга Європи – це турнір не для експериментів, тут все на дуже серйозному рівні. Та й не треба забувати, що домігшись позитивного результату, можна заробити цінні бонуси для українських команд і суттєво поповнити клубну касу преміальними від УЄФА.

Чи під силу Шахтарю дістатися до фіналу Ліги Європи? Поки складно говорити про перспективи "гірників", адже у новому році вони ще не зустрічалися в офіційних матчах з командами топ-рівня. У тому, що Шахтар пройде Mаккабі, я не сумніваюся. Подивимося, чого варті донеччани у протистояннях з клубами рівня Mанчестер Юнайтед або Mілана", – сказав Кардаш у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи "гірники" на виїзді здолали Маккабі Тель-Авів з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 19:55.

Шахтар – Маккабі Тель-Авів: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи