Шахтер – Маккаби Тель-Авив

25 февраля, 19:55. Киев, НСК Олимпийский

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес (Испания)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Шахтер сделал весомую заявку на выход в 1/8 финала уже в первом матче с "желтыми дьяволами". Уверенная победа на Святой земле позволяет донетчанам в состоянии внутреннего равновесия подойти к новому поединку. Тренерский штаб "горняков" в матче с Маккаби со спокойным сердцем может сыграть в ротацию и поберечь лидеров команды на важные противостояния в УПЛ и последующие раунды Лиги Европы. Правда, Луиш Каштру пообещал выставить сильнейший состав и на ответный матч.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

После очного противостояния в прошлый четверг оба коллектива успели одержать по победе на внутренней арене. Шахтер в рамках УПЛ на классе переиграл Рух и сократил отрыв от Динамо. За "горняков" львовянам забили Тете и Майкон и, скорее всего, обеспечили себе выход в старте в Лиге Европы. В свою очередь Маккаби пробился в 1/8 финала Кубка Израиля, минимально одолев Хапоэль Беэр-Шева. У подопечных ван Леувена вообще успешный период. Если бы не поражение от "горняков" неделю назад, то серия без поражений израильтян составляла бы солидные два месяца.

В Киев Маккаби прибыл с надеждой на достойное выступление и скромными надеждами на благосклонность Фортуны. Но для успеха по итогам двухматчевого противостояния тель-авивцам понадобится настоящее чудо. Учитывая силу команд, шансы на такую ​​диковинку уверенно стремятся к нулю. Даже полурезервный состав Шахтера должен побеждать оппонента на своем поле и без лишних приключений оформить выход в следующий раунд. Разница между грандами Украины и Израиля, по крайней мере пока, позволяет надеяться на уверенный результат в пользу "горняков".

Кадровая ситуация

Травмированные: Исмаили, Малышев, Дентиньо – Карзев

Под вопросом: Степаненко – Коэн, Николич

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Маккаби Тель-Авив

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Майкон, Патрик – Тете, Тайсон, Коноплянка – Фернандо

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум – Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит – Глазер, Рикан, Перетц – Битон, Пешич, Бен Хаим

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Первый раунд противостояния соперников показал, что класс Шахтера без проблем бьет и организованность оппонента, и прихоти календаря. Конечно, шансы Маккаби автоматически возрастут, если Каштру выставит с первых минут резервистов. Однако, такой ход португальского специалиста может иметь и обратный эффект. Условные Майкон, Фернандо и Ко наверняка получат шанс проявить себя на самом высоком уровне и обязательно попытаются зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Это закладывает фундамент под комфортную победу "горняков" и во втором матче против Маккаби Тель-Авив.

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