Голкипер киевского клуба Руслан Нещерет рассказал о повреждении, полученном на тренировке, и общении с коучами.

– В нынешнем сезоне ты провел 10 матчей – восемь в Премьер-лиге и два в Лиге Европы. Можно ли сказать, что каждый последующий поединок придает уверенности?

– Да, уверенность приходит, когда ты играешь, поэтому могу сказать, что мне легче с каждым матчем, а партнеры по команде помогают мне во всем.

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– Как часто проходят индивидуальные разговоры с тренером вратарей Михаилом Михайловым?

– После каждого поединка у меня с Михаилом Леонидовичем проходит индивидуальное теоретическое занятие. Просматриваем матч, обсуждаем, что было хорошо, а что нет, пытаемся усовершенствовать мою игру.

– А с главным тренером Мирчей Луческу были беседы?

– Луческу на тренировке или перед игрой может что-нибудь подсказать, но больше диалога у меня с тренером вратарей.

– Также тебе пришлось пропустить несколько недель из-за травмы носа. Это был рецидив того повреждения, которое ты получил на зимних сборах, или травмы друг к другу не имеют отношения?

– Я получил рецидив на тренировке. Было много ударов и я очень близко приблизился к нападающему. Он этого не увидел и с близкого расстояния попал мне в лицо. Сначала не понял, что произошло что-то плохое, продолжил тренировку, а уже после занятия почувствовал боль в носу. Посмотрел на себя в зеркало, а он немного кривой (улыбается).

– В общем, насколько подобные травмы влияют на игру вратарей после возвращения на поле?

– Есть определенные опасения, чтобы снова не "прилетело", но это только первая неделя после возвращения. Потом уже гораздо легче, – цитирует Нещерета сайт киевлян .

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