– У нинішньому сезоні ти провів 10 матчів – вісім у Прем'єр-лізі та два в Лізі Європи. Можна сказати, що кожний наступний поєдинок додає впевненості?

– Так, упевненість приходить, коли ти граєш, тому можу сказати, що мені легше з кожним матчем, а партнери по команді допомагають мені в усьому.

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– Як часто відбуваються індивідуальні розмови з тренером воротарів Михайлом Михайловим?

– Після кожного поєдинку в мене з Михайлом Леонідовичем відбувається індивідуальне теоретичне заняття. Передивляємось матч, обговорюємо, що було добре, а що – ні, намагаємося вдосконалити мою гру.

– А з головним тренером Мірчею Луческу були бесіди?

– Луческу на тренуванні чи перед грою може щось підказати, але більше діалогу в мене з тренером воротарів.

– Також тобі довелося пропустити кілька тижнів через травму носа. Це був рецидив того пошкодження, яке ти отримав на зимових зборах, чи травми одна до одної не мають відношення?

– Я отримав рецидив на тренуванні. Було багато ударів і в один момент я дуже близько наблизився до нападника. Він цього не побачив і з близької відстані влучив мені в обличчя. Спочатку не зрозумів, що сталося щось погане, продовжив тренування, а вже після заняття відчув біль у носі. Подивився на себе у дзеркало, а він трохи кривий (усміхається).

– Загалом, наскільки подібні травми впливають на гру воротарів після повернення на поле?

– Є певні побоювання, щоб знову не "прилетіло", але це лише перший тиждень після повернення. Потім уже набагато легше, – цитує Нещерета сайт киян.

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