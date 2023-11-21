У 2024 році на Кубок Сезону Ер-Ріяда були запрошені Аль-Наср, Аль-Хіляль та Інтер Маямі.

Минулого сезону Кубок Сезону Ер-Ріяда розіграли об'єднані команди Аль-Хіляля і Аль-Насра, а також ПСЖ. На розіграш турніру 2024 року організатори знову вирішили запросити команду Ліонеля Мессі. Як повідомляється в офіційному прес-релізі, цього разу турнір буде зіграно у форматі ліги. Конкретний календар ігор буде оголошено пізніше.

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Організатори турніру позиціонують чергову зустріч Роналду з Мессі "останнім танцем". Крім португальця й аргентинця в прес-релізі згадуються ще два прізвища – сербського форварда Аль-Хіляля Алєксандара Мітровіча і найкращого футболіста Азії Салема Аль-Давсарі.

Сезон Ер-Ріяда щорічний фінансований державою фестиваль розваг і спорту, який щорічно приваблює мільйони туристів.

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