Последний шаг Моуринью к финалу в видеообзоре матча Тоттенхэм – Брентфорд
Тоттенхэм одолел Брентфорд (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Подопечные Моуринью вышли вперед на 12 минуте. Регилон выполнил идеальную подачу на голову Сиссоко, который попал в девятку. Брентфорд не сдавался и даже почти смог отыграться после перерыва. Айвен Тони затолкал мяч в ворота, но VAR зафиксировал минимальный офсайд у бомбардира "пчел".
Тоттенхэм победил Брентфорд и пробился в финал Кубка лиги
Тоттенхэм решил больше не рисковать, и через несколько минут Сон оформил второй гол. Брентфорд доигрывал поединок в меньшинстве из-за грубого фола Дасилвы против Хейберга. 2:0 – команда Моуринью выходит в финал Кубка лиги, где сыграет против победителя пары Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.