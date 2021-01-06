Подопечные Моуринью вышли вперед на 12 минуте. Регилон выполнил идеальную подачу на голову Сиссоко, который попал в девятку. Брентфорд не сдавался и даже почти смог отыграться после перерыва. Айвен Тони затолкал мяч в ворота, но VAR зафиксировал минимальный офсайд у бомбардира "пчел".

Тоттенхэм победил Брентфорд и пробился в финал Кубка лиги

Тоттенхэм решил больше не рисковать, и через несколько минут Сон оформил второй гол. Брентфорд доигрывал поединок в меньшинстве из-за грубого фола Дасилвы против Хейберга. 2:0 – команда Моуринью выходит в финал Кубка лиги, где сыграет против победителя пары Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити.