Підопічні Моурінью вийшли вперед на 12 хвилині. Регілон виконав ідеальну подачу на голову Сіссоко, який поцілив у дев'ятку. Брентфорд не здавався і навіть майже зміг відігратися по перерві. Айвен Тоні заштовхав м'яч у ворота, але VAR зафіксував мінімальний офсайд у бомбардира "бджіл".

Тоттенхем переміг Брентфорд і пробився у фінал Кубка ліги

Тоттенхем вирішив більше не ризикувати, і через кілька хвилин Сон оформив другий гол. Брентфорд догравав поєдинок у меншості через грубий фол Дасілви проти Хьойберга. 2:0 – команда Моурінью виходить у фінал Кубка ліги, де зіграє проти переможця пари Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті.