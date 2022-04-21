"Дуже радий стати частиною Зальцбурга. Це великий клуб, який рік за роком виблискує у Лізі чемпіонів. Останні кілька місяців були для мене непростими, тому я дуже радий бути тут.

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У розмовах зі спортивним директором і тренером я відчув, що мене тут справді чекають. Така довіра дуже важлива для мене, я хочу її повернути. Впевнений, що швидко освоюсь у цій молодій команді і зіграю важливу роль в успіхах наступного сезону", – цитує Фернандо офіційний сайт Зальцбурга.

Контракт 23-річного бразильця із "червоними биками" розрахований до літа 2027 року, але грати за новий клуб форвард почне лише в наступному сезоні. Шахтар заробить на трансфері близько 6 мільйонів євро.

Загалом Фернандо провів у футболці донеччан 69 матчів, забив 12 м’ячів і завоював 4 трофеї: два чемпіонства, Кубок та Суперкубок України.

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