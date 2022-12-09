Нидерланды встречаются сегодня с Аргентиной в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Главная интрига – что окажется более эффективным: план Луи ван Гала или индивидуальные действия Лионеля Месси.

Нидерланды – Аргентина: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022

Ведущая газета Нидерландов SportWereld под эту дуэль представила очень красивую карикатуру на главной странице. Ван Гал и Месси в "последнем танго в Дохе". Издание выделяет ключевой вопрос: кто поведет в этом танце.

Луи ван Гал со сборной Нидерландов не проиграл ни одного матча на чемпионатах мира, однако в полуфинале Мундиаля-2014 именно Аргентина остановила "оранье" в серии пенальти.

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