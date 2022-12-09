"Последнее танго в Дохе": ведущая газета Нидерландов издала эффектную обложку с ван Галом и Месси
Тренерский гений Луи ван Гала и мастерство Лионеля Месси определят сильнейшего в четвертьфинале ЧМ-2022.
Нидерланды встречаются сегодня с Аргентиной в рамках 1/4 финала чемпионата мира. Главная интрига – что окажется более эффективным: план Луи ван Гала или индивидуальные действия Лионеля Месси.
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Ведущая газета Нидерландов SportWereld под эту дуэль представила очень красивую карикатуру на главной странице. Ван Гал и Месси в "последнем танго в Дохе". Издание выделяет ключевой вопрос: кто поведет в этом танце.
Луи ван Гал со сборной Нидерландов не проиграл ни одного матча на чемпионатах мира, однако в полуфинале Мундиаля-2014 именно Аргентина остановила "оранье" в серии пенальти.
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