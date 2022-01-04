Чемпионат мира 2022, четвертьфинал

9 декабря, 21:00, г. Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Противостояние между Нидерландами и Аргентиной можно назвать классикой чемпионатов мира. Матчей было немного, но почти все имели очень важное значение или были чрезвычайно крутыми.

В 1974-м "оранье" разгромили "альбиселесте" (4:0), продемонстрировав миру "тотальный футбол" с Кройфом, Ренсенбринком и Ко. В 1978-м латиноамериканцы под руководством культового Сесара Менотти взяли реванш в очень яркой игре, одержав победу со счетом 3:1. Кстати, всех аргентинских тренеров с романтическим стилем футбола стали называть меноттистами.

Битва на Велодроме в 1998-м вполне претендует на статус лучшего четвертьфинала чемпионатов мира в истории. Три стойки, две красные карточки, вагон моментов, блестящая игра Батистуты, Давидса, Коку, Симеоне, Де Бура, Верона и других легенд – и, конечно же, победный шедевр Бергкампа – это надо видеть, а не читать.

"Нулевка" в группе в 2006-м имела значение только из-за дебюта Месси в основе на Мундиалях, а вот в 2014-м команды встретились в полуфинале. Поединок подарил полтора момента, однако в серии пенальти аргентинцы прошли дальше. Тренером тогдашних голландцев был Луи Ван Гал, который сегодня попытается взять реванш.

В Бразилии его сборная стала открытием, поразив ярким футболом при очень молодом составе, но в Катар "оранье" ехали в другом статусе. От них ожидали мощной атакующей игры, ведь именно это фаны видели перед турниром – впрочем, в слабенькой группе на ЧМ-2022 Нидерланды удивили прагматизмом и кучей тактических перекосов. В первых двух матчах голландцы пробивали по воротам считанное количество раз (с Эквадором статистика ударов вообще шокировала цифрами 2:15), и даже Катар разгромить не удалось.

Оказалось, что Луи Ван Гал просто притаился, чтобы выдать феерию в плей-офф. Его подопечные катком проехались по сборной США, одержав победу со счетом 3:1, однако важен даже счет. Важным был тактический перфоманс, который продемонстрировали голландцы – это настоящий профессорский урок для американцев.

Нидерланды выманивали соперника в прессинг и затем прошивали его благодаря чрезвычайно умным действиям в центре поля с последующим пасом на ход во фланг. Что и говорить, когда первый гол случился после 20 передач подряд (рекорд сборной на Мундиалях). Во втором же тайме, ожидая нашествия от соперника, "оранье" сразу перестроились под контратаки и добили романтическую "звездно-полосатую" команду.

"Оранжевые" продемонстрировали все свои лучшие добродетели. Они шикарно работали через фланги, где зажигают Блинд и Дюмфрис – Дейли комбинирует и продвигает мяч передачами, а Дензел открывается и тянет его на дриблинге. Депай, Гакпо и Классен своими интеллектуальными перемещениями разрывают прессинг, связывают игру и создают голы, а Де Йонг работает по всему полю и везде приносит колоссальную пользу.

К обороне особых вопросов быть не может. Она выглядит достойно, да и вообще – говорить об обороне Нидерландов в отрыве от футбола всей команды невозможно. Прессинг у "оранье" ориентирован на работу по каналам передач, однако при необходимости команда может и подавить у чужой штрафной. Словом, в топовой форме подопечные Луи Ван Гала действительно выглядят претендентами на финал ЧМ-2022, но способны ли они воспроизводить свой лучший футбол на дистанции?

Пока что мы видели примерно полтора матча в такой сильной роли – причем в соперниках были Катар и США. Можно, конечно, найти какие-то хорошие или перспективные особенности игры даже во встрече с Эквадором, но системную крутость удалось показать только в последних двух матчах. Аргентина сильнее Катар и США вместе взятых, поэтому сегодня Нидерланды получат настоящую проверку. Теперь все будет по-взрослому.

А может и не будет. Аргентина, несмотря на чрезвычайный кадровый потенциал, демонстрирует столь же неоднозначный футбол. "Альбиселесте" перед стартом Мундиаля называли одними из фаворитов если не на триумф, то хотя бы на финал турнира – команда имела серию в 36 матчей подряд без поражений и в целом выглядела очень перспективно, что и неудивительно при таком составе. Да и зависимость от Месси казалась не такой критической, как раньше.

В реальности же болельщики увидели коллектив, который "шарашит" в каждой игре. Фантастический первый тайм против Саудовской Аравии сменился заслуженным поражением после перерыва. В матче с Мексикой было всего два-три момента, причем в стартовые 45 минут соперник начисто перекусил центр, ничего не позволяя Аргентине.

В поединке с Польшей подопечные Лео Скалони выдали инфернально мощный футбол, однако уже в 1/8 против Австралии стало тревожно. Моменты посыпались только в конце встречи, а перед финальным свистком команда едва не упустила победу. При этом структура игры "альбиселесте" выглядела настолько ужасно, что в какой-то момент "соккеруз" вышли из низкого блока и начали смело обороняться из-за владения мячом.

Аргентина любит держать мяч с теми же целями. Распиаренная банда Лионеля Скалони в Катаре выглядит настолько разбалансированной, что только контроль над мячом может замаскировать проблемы. Тем не менее, этот контроль отнюдь не означает четких идей при построении атак – тренерский штаб адаптируется под особенности соперника, хотя по большей части игра впереди остается хаотичной.

Важность Месси при этом только возросла – "блоха" является главной персоной на поле. Он связывает игру передней тройки с опорной зоной, а на чужой трети Лео выступает в качестве главного креативщика и завершителя. В Катаре капитан тащит Аргентину, как никогда: в его активе 14 ударов, 10 передач под удар и 8 вовлечений в атаки с ударами – только у Мбаппе больше атакующих ТТД (36 против 32, потому что у француза больше выстрелов по воротам).

Влияние Месси на сборную Аргентину сказывается не только в работе с мячом. Фактически, Лионель замещает функции тренера на футбольном поле, причем в такой роли он довольно эффективен. В частности, за минуту до гола в ворота Мексики именно Месси указал Ди Марии на слишком глубокое опускание "Эль Три" в штрафную – это открывало прострел перед ним. Кэп попросил Анхеля отдавать пасы в данную зону, а затем забил с его передачи.

Во всей этой несбалансированности кроется главная опасность Аргентины. Ее трудно прочитать, ибо команда сама не знает, как у нее пойдет игра. При этом уникальный кадровый потенциал позволяет игнорировать кучу тактических проблем, да и в целом индивидуальное мастерство имеет колоссальное значение на чемпионатах мира. Уже самим наличием суперфутболистов "альбиселесте" заставляют соперника готовиться по-особенному, что не всегда хорошо.

Посмотрим, что придумает Луи Ван Гал под такой сложный коллектив и как на это отреагирует дуэт Лионелей. Победа в сегодняшнем поединке станет реальной заявкой на триумф в Катаре – настолько тяжелая задача стоит перед обеими сборными. Словом, очередная серия противостояния Аргентины и Нидерландов обещает быть очень интересной.

Кадровая ситуация

Сборная Нидерландов подходит к встрече в оптимальном составе. Вряд ли Луи Ван Гал внесет какие-то изменения в старт – вопросы могут быть разве что по партнеру Френки в центре поля. Коопмейнерс неудачно проявил себя во встрече с Эквадором, но вышел на второй тайм против США, когда надо было контратаковать.

Аргентинцы имеют проблемы с продвижением, поэтому более логичным решением тренерского штаба "оранье" выглядит работа с позиции силы. Тогда в основе стоит ожидать Де Роона.

Ди Мария получил повреждение в поединке с поляками. Встречу с австралийцами он пропускал – зато успел восстановиться и вернуться в общую группу. Анхель имеет очень важное значение для игры сборной Аргентины и для Месси лично, поэтому можно не сомневаться в его появлении в стартовом составе.

Под вопросом участие Папу Гомеса. Алехандро травмировался в 1/8 финала, но степень тяжести повреждения неизвестна. В любом случае, назвать экс-хавбека Металлиста ключевым футболистом "альбиселесте" нельзя.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – Аргентина

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, ван Дейк, Аке – Дюмфрис, де Роон, де Йонг, Блинд – Классен – Гакпо, Депай

Аргентина: Э. Мартинес – Акунья, Отаменди, Л. Мартинес, Молина – Мак Аллистер, Энцо, Де Пауль – Ди Мария, Л. Мартинес, Месси.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, серия пенальти

Когда встречаются настолько серьезные коллективы, делать какие-то прогнозы очень трудно. Когда они встречаются на чемпионате мира, прогнозы теряют смысл – каждый матч и даже каждый тайм является отдельной историей. Причем эти истории редко связываются. Особенно сложно понять реальную силу Нидерландов, у которых за плечами полтора хороших поединка.

По кадровому потенциалу Аргентина немного мощнее (во многом из-за Месси), но Нидерланды кажутся гораздо более убедительными в тактическом плане. "Альбиселесте" вообще выглядят командой, у которой вся игровая модель крутится вокруг действий Месси. Эффективного плана Б у Лионеля Скалони нет – его подопечные могут все и не могут ничего одновременно.

В битве за мяч нидерландцы выглядят фаворитами, потому что здесь точно не обойдешься одним лишь гением Месси – нужна командная работа. Вообще, почти по всем показателям "оранье" выглядят лучше, хотя они редко конвертируют свой класс в какое-то доминирование. Как правило, подопечные Луи Ван Гала заточены на более осторожный контратакующий стиль.

По логике, Нидерланды должны победить в этом матче, однако голландцам должно быть очень трудно. Сборная Аргентины, несмотря на все свои проблемы, является максимально неудобной – собственно, все ее соперники создали минимум моментов у ворот Мартинеса, хотя им и помогали отдельные индивидуальные ошибки. Даже если дела в атаке не заладятся, "альбиселесте" всегда способны затянуть игру в "болото".

Сразу вспоминаются колоссальные проблемы, которые возникли у голландцев против Эквадора. Чем-то "Эль Три" похожи на аргентинцев – они такие же мощные в физическом плане, такие же неудобные и такие же зависимые от двух-трех исполнителей. Нидерланды всего один раз за игру прорвали оборону этой команды, однако Аргентина значительно сильнее.

Учитывая все факторы, мы поставим на ничью в основное время и серию пенальти.

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